سفارة المملكة في طوكيو: إلغاء التحذير من "تسونامي" والجميع بخير

في متابعة لتطورات الزلزال في مياجي والذي بلغت شدته 7.2 درجة
ذكرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو، أن الملحقية الثقافية تابعت تطورات الزلزال في مقاطعة مياجي، والذي بلغت شدته 7.2 درجة.
وقالت السفارة: تم إلغاء التحذير من موجات تسونامي، والجميع بخير ولا توجد بلاغات.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد قالت: إن زلزالًا وقع في شمال شرق البلاد اليوم السبت، وضرب مناطق دمّرها زلزال عام 2011؛ مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء (09:26 بتوقيت جرينتش)، وبلغت قوته 7.2 درجة، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترًا.