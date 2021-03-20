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سفارة المملكة في طوكيو: إلغاء التحذير من "تسونامي" والجميع بخير

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سفارة المملكة في طوكيو: إلغاء التحذير من "تسونامي" والجميع بخير سفارة المملكة في طوكيو: إلغاء التحذير من "تسونامي" والجميع بخير
في متابعة لتطورات الزلزال في مياجي والذي بلغت شدته 7.2 درجة

سفارة المملكة في طوكيو: إلغاء التحذير من

‬ ذكرت سفارة المملكة العربية في العاصمة اليابانية طوكيو، أن الملحقية الثقافية تابعت تطورات الزلزال في مقاطعة مياجي، والذي بلغت شدته 7.2 درجة.

وقالت السفارة: تم إلغاء التحذير من موجات تسونامي، والجميع بخير ولا توجد بلاغات.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد قالت: إن زلزالًا وقع في شمال شرق البلاد اليوم السبت، وضرب مناطق دمّرها زلزال عام 2011؛ مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء (09:26 بتوقيت جرينتش)، وبلغت قوته 7.2 درجة، وكان مركزه على عمق 60 كيلومترًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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