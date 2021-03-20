مساء الاثنين.. الجامعة الأمريكية تعلن إطلاق "سلسلة الحفلات الموسيقية لربيع 2021"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة دائرة مستديرة للإعلاميين والصحفيين عبر تطبيق زووم للإعلان عن إطلاق "سلسلة الحفلات الموسيقية لربيع 2021" بالبث المباشر والتي ينظمها برنامج الموسيقى بقسم الفنون بالجامعة، وذلك يوم الاثنين 22 مارس من الساعة 5:00 إلى 6:15 مساء.

يتناول اللقاء أيضاً مبادرات وخطط برنامج الموسيقى بالجامعة، ويعقد النقاش باللغة العربية مع ترجمة فورية للغة الإنجليزية.

يتحدث في النقاش تشيلسي جرين، مدير برنامج الموسيقى بالجامعة وأستاذ مشارك الموسيقى، وأشرف فؤاد مدير لجنة سلسلة حفلات الربيع الموسيقية بالجامعة، والأستاذ المساعد، ونسمة محجوب عضو لجنة سلسلة حفلات الربيع الموسيقية بالجامعة ومغنية وأستاذ مساعد، وتسنيم العايدي، الطالبة بقسم الموسيقى تخصص تكنولوجيا موسيقية وأداء.

يعقب النقاش بث مباشر لأعمال مختارة من الموسيقى العربية لرواد مصريين من القرن التاسع عشر حتى منتصف الستينات من القرن العشرين بالإضافة إلى مزيج من الأشكال الموسيقية العربية.

لحضور النقاش برجاء استخدام الرابط التالي:اضغط هنا

Meeting ID: 873 1999 2859

Passcode: 406409