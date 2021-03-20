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محافظ القاهرة يتفقد أعمال استكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة

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محافظ القاهرة يتفقد أعمال استكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة محافظ القاهرة يتفقد أعمال استكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة

مصراوي Masrawy

01:50 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة بحي المرج شرق القاهرة تفقد خلالها الأعمال الجارية لاستكمال محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة ويتم إقامتها ضمن مشروع الدولة لإدخال الصرف الصحي للمناطق التي تعاني من نقص خدمات الصرف.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من المحطة لتخدم عدة مناطق بالمرج من بينها: أبوصير الغربي، عزبة الجامعة، خلف الأمن المركزي، مؤسسة الأحداث، عزبة سماحة، ومنطقة كمال رمزي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ردم عدد كبير من المصارف الملوثة للبيئة بانتهاء أعمال محطة الصرف الصحي من بينها حوض الطويل وأبوحوشان والمصرف البلبيسي ومصرف المؤسسة العقابية مما سيحدث تغييرًا كبيرًا في حياة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

ويشرف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على مشروع إقامة المحطة وتبلغ مساحتها الكلية 2000 م2 بقدرة 40000 م3/يوم بتكلفة تقارب 65 مليون جنيه ومن المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجاري وفتح الخطوط الرئيسية للشبكة بعد الانتهاء من خط الانحدار.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة كاملة لكوبري محمد نجيب بالمرج لبحث السبل الهندسية والمرورية لحل مشكلة تكدس السيارات عليه، ودراسة إنشاء كوبري علوي يربط المرج الشرقية بالمرج الغربية.

رافق المحافظ في جولته رئيس شركة الصرف الصحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المرج وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

كما تفقد محافظ القاهرة كورنيش ترعة الإسماعيلية بأحياء المرج وعين شمس والمطرية والساحل وطالب برفع كفاءة النظافة به، كما تفقد محطة المناولة الوسيطة بالمظلات بحي الساحل والتي تخدم أحياء المنطقة الشمالية ووجه بسرعة رفع مخلفات القمامة منها ووضع آلية لمنع وجود تراكمات بها ورفعها يوميًا أولًا بأول.

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