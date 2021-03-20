عون يؤكّد التزام لبنان بالمحافظة على الفرانكوفونية

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مصراوي Masrawy

بيروت- (د ب أ):

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت التزام بلاده بالمحافظة على الفرانكوفونية والعمل ضمن مؤسساتها.

وحيّا عون، في اليوم العالمي للفرانكوفونية الذي يصادف 20 مارس من كل عام ، الناطقين كلياً أو جزئياً باللغة الفرنسية في لبنان والعالم، "الملتزمين بالقيم الأساسية العالمية التي حملتها هذه اللغة، وأهمها احترام حقوق الانسان والديموقراطية والتعدد اللغوي والثقافي، والحوار الجامع."

واعتبر أن زيارة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرانكوفونية لويز موشيكي وابو إلى لبنان يوم الثلاثاء المقبل، هي "دليل على هذا الالتزام وعلى العلاقة التاريخية المميزة بين لبنان ومجموعة الدول الفرانكوفونية."

يذكر أن اليوم العالمي للفرانكوفونية، هو يوم يتمّ خلاله الاحتفاء باللغة الفرنسية في 20 مارس من كل عام.