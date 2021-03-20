لأي شقة في كل المدن بشروط.. إجابات لأهم 10 أسئلة عن مبادرة التمويل العقاري الجديد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري، بفائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 30 سنة، ويتسائل قطاع كبير من المواطنين عن كيفية الاستفادة من هذه المبادرة.

ويجيب مصراوي، عن أهم 10 أسئلة تتعلق بمبادرة التمويل العقاري الجديدة، في ضوء ما أعلن عنه البنك المركزي حتى الآن، وخبراء التمويل العقاري، والذي جاء على النحو التالي:

1 - هل هذه المبادرة لنوعية معينة من الوحدات السكنية؟

مبادرة التمويل العقاري تختص لتمويل الشقق السكنية فقط سواء تابعة لوزارة الإسكان أو القطاع الخاص، كما يوجد شروط سعرية لهذه المبادرة، منها أن لا تزيد شقق محدودي الدخل عن 350 ألف، ومليون جنيه لمتوسطي الدخل.

2 - هل البنك يمكن أن يمول 100% من ثمن الوحدة؟

الحد الأقصى لتمويل الوحدة حتى الآن هو 80% من ثمن الوحدة، حيث يجرى سداد 20% جدية حجز قبل الحصول على قرض التمويل العقاري.

3 - هل نظام التمويل العقاري للموظفين فقط أم يمكن للأعمال الحرة التقدم أيضًا؟

نظام التمويل العقارى لأي شخص موظف سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص، أو صاحب مهن حرة.

4 - ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري الخاصة بالوحدة؟

شهادة تصرفات عقارية للوحدة، عقد ملكية الأرض، محضر استلام الأرض، والموقف المالي لها، بجانب شهادة بعدم وجود أي مخالفات، وكذلك ترخيص المباني، ولو كانت الوحدة في المدن الجديدة يتم إحضار موافقة من الجهاز على رهن المبنى لصالح البنك.

5 - هل يمكن بيع الوحدة بعد الحصول على قرض التمويل العقاري؟

البنك المركزي أعلن عن وجود حظر بيع على الشقق التي تحصل على تمويل عقاري لمدة 7 سنوات.

6 - ما هي شروط الدخل الخاصة بالمبادرة الجديدة للتمويل العقاري؟

تم تقسيم شروط الدخل إلى جزئين، الأول لمحدودي الدخل ويكون الحد الأقصى للأعزب 4500 حجنيه والمتزوج 6000 جنيه، أما الجزء الثاني لمتوسطى الدخل ويكون 10 آلاف للأعزب و14 ألفا للمتزوج.

7 - هل يشترط في الشقة الخاضعة للتمويل العقاري أن تكون مسجلة بالشهر العقاري؟

يشترط الحصول على قرض التمويل العقاري لأي وحدة أن تكون مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، إذا كانت الوحدة غير مسجلة على الأقل تكون الأرض مسجلة في الشهر العقاري.

8 - من هم الأشخاص المؤهلين للحصول على قروض التمويل العقاري؟

أى شخص يبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل إلى 60 عاماً ويريد شراء وحدة سكنية ويستطيع تقديم ما يثبت حصوله على دخل وفقا لشروط الدخل الموجودة في المبادرة، يعتبر مؤهلاً للتقدم بطلب الحصول على تمويل عقاري.

9- بعد الحصول على التمويل العقاري لمن يبقى ملكية الوحدة؟

تظل ملكية الوحدة باسم البنك، حتى سداد كامل المديونية، ويتم نقل ملكية الوحدة باسم العميل فور الإنتهاء من سداد كامل المديونية.

10- من عليه قرض حاليا أو حصل على قرض تمويل عقاري سابق هل يمكن التقدم للاستفادة من المبادرة الحالية؟

من عليه قرض حاليا بعيد عن التمويل العقاري عليه الانتهاء منه أولا ثم التقدم للاستفادة من المبادرة الحالية، لكن من حصل على قرض تمويل عقاري من المبادرات السابقة لا يمكن الاستفادة من المبادرة الجديدة حتى لو انتهى القرض.

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