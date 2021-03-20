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أنا "أكسفورد" وخطيبي "فايزر" فهل أتزوجه؟.. سؤال غريب لفتاة تجيب عليه "الصحة"

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أنا "أكسفورد" وخطيبي "فايزر" فهل أتزوجه؟.. سؤال غريب لفتاة تجيب عليه "الصحة" أنا "أكسفورد" وخطيبي "فايزر" فهل أتزوجه؟.. سؤال غريب لفتاة تجيب عليه "الصحة"
التخوف من نوعية لقاح "كورونا" كان دافعها حيث تقول: "انتشر كلام إنه ما يصلح"!

أنا

‬في سؤال غريب من نوعه، تَلَقّت "الصحة" سؤالًا من فتاة أبدت تخوفها من الارتباط بخطيبها، بعد تلقيه لقاح كورونا من نوع "فايزر"؛ برغم حرصها على تعاطيه لقاح "إسترانزيكا".

وقد عَزَت الفتاة ذلك الشك إلى الشائعات المنتشرة في هذا الجانب؛ على حد تعبيرها.

وتفصيلًا؛ قالت الفتاة في سؤالها لـ"الصحة": "‏‎‎‎‎لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد.. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة".

ولم تتوانَ وزارة الصحة في الرد على السؤال في إطار حملتها التوعوية والصحية المتعلقة باللقاحات بشتى أنواعها؛ حيث قالت الصحة عبر (937): ‏‎"غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية