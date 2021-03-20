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أشبه بجبال الثلج​.. CNN بالعربية: ملاحات بورسعيد مزار سياحي

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مصراوي Masrawy

01:10 م السبت 20 مارس 2021

كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع CNN بالعربية يواصل نشر تقاريره السياحية عن ، تحت عنوان "أشبه بجبال الثلج.. ما حقيقة هذه الجبال البيضاء في مصر؟".

وبحسب بيان الوزارة اليوم، نشر الموقع تقريرا صحفيا مصورا استعرض خلاله "ملاحات مدينة بورفؤاد" بمحافظة بورسعيد، وما بها من جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.

وأشار التقرير، إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.

وتضمن التقرير أيضا صورا للمصور المصري محمد ورداني، الذي يعمل على مشروع إعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، رصد خلالها مشاهد مختلفة لجبال الملح في "ملاحات مدينة بورفؤاد"، واصفا إياها بالجمال والبياض الناصع، وأنها تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي.

وأوصى المصور المصري بزيارة جبال الملح خلال الشتاء من أجل استحضار أجواء شتوية حقيقية، بالاضافة إلى الاستفادة من الجلوس على الملح، الذي يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات العلاج الطبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.

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