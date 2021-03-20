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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، جولة بمدن خليج العقبة، لافتتاح 2 هايبر، إحداهما هايبر دلتا غرب طابا، والآخر بمدينة شرم الشيخ، وفرع الجملة بحي النور بشرم الشيخ، ومركزين لخدمة المواطنين بعد إجراء تطوير شامل لهما إحداهما بنويبع، والآخر بدهب.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تطوير مراكز الخدمة بمحافظة جنوب سيناء ضمن خطة الوزارة لرفع مستوى المراكز الخدمية بكافة أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يجري بنهاية شهر مارس الجاري تطبيق النسخة الجديدة، وهي إضافة الزوجة المحرومة، أو فصل الزوج أو الزوجة وضمها على بطاقة الأسرة، لتصبح بذلك المنظومة متكاملة.

وطالب وزير التموين، المواطنين بتقديم المستندات الخاصة باستخراج البطاقات التموينية إلى مكاتب الوزارة النموذجية، بشرط أن تكون هذه المستندات مميكنة حتى تستطيع الوزارة استخراج بطاقات التموين، وتنقيحها من الأخطاء التي تتسبب في تأخر استخراج البطاقات.

وقال وزير التموين، إن العالم يتجه إلى ميكنة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وربط البيانات مع باقي الجهات، موضحًا أن بيانات المواطنين يجري مراجعتها من قبل الرقابة الإدارية وجهات أخرى لتحديد المستحقين.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المكاتب النموذجية، هو تحديث الخدمة المقدمة للمواطن وليس تطوير المكتب، مناشدًا المواطنين بضرورة تقديم البيانات الصحيحة للمكاتب، واستخراج الشهادات المميكنة من الأحوال المدنية لتصبح البيانات صحيحة.

وأكد وزير التموين أن الوزارة راعت كافة التظلمات التي تقدم بها المواطنون الذين جرى استبعادهم من بطاقات التموين لأسباب أهمها امتلاكه أكثر من سيارة، وارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء٠