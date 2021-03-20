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مصادر: "وفاء" الأم المثالية في الوادي الجديد.. توفي زوجها وكافحت لتربية ابنائها

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مصادر: "وفاء" الأم المثالية في الوادي الجديد.. توفي زوجها وكافحت لتربية ابنائها مصادر: "وفاء" الأم المثالية في الوادي الجديد.. توفي زوجها وكافحت لتربية ابنائها

مصراوي Masrawy

12:32 م السبت 20 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

رحلة من الكفاح والعطاء توجت بتكريم وفاء عبدالحافظ عبدالمطلب، بلقب الأم المثالية، في المسابقة التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

داخل منزلها بحي القلقان بمدينة الخارجة، التقى "مصراوي"، بالسيدة "وفاء" 60 عامًا، والتي قالت إن لديها 3 أبناء كلهم يعملون في وظائف حكومية وحاصلين على مؤهلات عليا.

تقول وفاء: "كان زوجي عبدالوهاب عبدالحميد، يعمل مهندسًا مدنيًا، وفي مجال المقاولات، وتوفي في مايو عام 1995، بعد رحلة مرض مع الكبد، تاركًا لي 3 أطفال أكبرهم (حنان) التي كانت تبلغ من العمر وقتها 10 أعوام".

وأضافت الأم المثالية، أنها حاصلة على دبلوم معلمين والتحقت بالعمل في التعليم وأخذت إجارة بدون مرتب خلال فترة حياة زوجها، وقالت: "اضطررت للعودة للعمل للإنفاق على أطفالي عقب وفاة زوجي".

واستكملت السيدة، أنها رفضها الزواج بعد رحيل زوجها وفضلت تربية أبنائها الثلاثة، وتحملت ظروف الحياة وعناء المعيشة، ونجحت في تربيتهم جميعًا، وقالت: "ابنتي الأكبر (حنان) حصلت على بكالوريوس تجارة خارجية جامعة حلوان عام 2005، وتعمل حاليا موظفة في بنك ، بينما شقيقها الأوسط (محمد) حصل على بكالوريوس تجارة جامعة أسيوط عام 2010، ويعمل حاليا موظفا بالديوان العام للمحافظة، فيما حصل الابن الأصغر على بكالوريوس طب بشري عام 2018، ويعمل طبيبًا بمستشفى الخارجة العام.

وأوضحت "وفاء"، أنها ظلت تكافح مع أبنائها الثلاثة حتى خروجها للمعاش وكانت آخر درجة وظيفية لها هي مدرسة تربية دينية ونشاط بمدرسة أنور البارودي بمدينة الخارجة، مؤكدة أنها كانت حريصة على استكمال تعليمهم الجامعي وإيجاد فرص عمل لائقة لهم: "نجحت في تجهيز ابنتي الكبرى ومساعدة شقيقها الأصغر (محمد) على الزواج، ولدي أحفاد حاليًَا.

وبحسب مصادر، فقد توجت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، وفاء عبدالحافظ بلقب الأم المثالية لعام 2021، لما قدمته من عطاء وتضحية في سبيل تعليم أبنائها وتربيتهم.

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