دفن رئيس تنزانيا الراحل في مسقط رأسه يوم الخميس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دار السلام- (د ب أ):

صرحت رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن أنه سيتم دفن رئيس البلاد الراحل، جون ماجوفولي يوم الخميس المقبل في شاتو، مسقط رأسه ،بمنطقة "جايتا"،حسبما وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت

وبالإضافة إلى دفنه، سيحصل سكان أربع مناطق بالأخص دار السلام وودوما وموانزا وجيتا على فرصة لإلقاء نظرة الوداع على زعيمهم.

وأصدرت الرئيسة الإعلان بعد أداء اليمين كرئيسة لجمهورية تنزانيا خلفا لماجوفولي أمس الجمعة، لتصبح أول أمرأة تتولى رئاسة الدولة التي تقع في شرق أفريقيا.

وأدت سامية حسن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا إبراهيم جمعة في العاصمة التجارية دار السلام بعد يومين من وفاة ماجوفولي متأثرا بنوبة قلبية يوم الأربعاء الماضي .

وتعد سامية حسن سادس رئيس لتنزانيا. كان ماجوفولي قد اختارها لمنصب نائب الرئيس في عام 2015 ، لكنه كشف لاحقًا أن وزير الدفاع السابق حسين مويني كان خياره المفضل، ولكنه استجاب لنصيحة الحزب الحاكم واختارها نائبة له.