أخبار عاجلة

كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
"سبق" تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في "اعتمرنا".. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة -
القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش ورئيسة الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية -
جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين -
مركز الشرائع ونادي النشامى التطوعي يختتم مبادراتهما بممشى مواقف السيارات -
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
الـ "FBI" يبحث عن سيوف سعودية سُرقت قبل 43 عاماً في أمريكا -
كلمة السر المقاطعة.. إحصائية تكشف حجم انهيار الصادرات التركية للسعودية -
"أمانة مكة": التهجير إحدى طرق التخلص من الكلاب الضالة غير الخطيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دفن رئيس تنزانيا الراحل في مسقط رأسه يوم الخميس

Print
دفن رئيس تنزانيا الراحل في مسقط رأسه يوم الخميس دفن رئيس تنزانيا الراحل في مسقط رأسه يوم الخميس

مصراوي Masrawy

01:04 م السبت 20 مارس 2021

دار السلام- (د ب أ):

صرحت رئيسة تنزانيا سامية صلوحي حسن أنه سيتم دفن رئيس البلاد الراحل، جون ماجوفولي يوم الخميس المقبل في شاتو، مسقط رأسه ،بمنطقة "جايتا"،حسبما وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت

وبالإضافة إلى دفنه، سيحصل سكان أربع مناطق بالأخص دار السلام وودوما وموانزا وجيتا على فرصة لإلقاء نظرة الوداع على زعيمهم.

وأصدرت الرئيسة الإعلان بعد أداء اليمين كرئيسة لجمهورية تنزانيا خلفا لماجوفولي أمس الجمعة، لتصبح أول أمرأة تتولى رئاسة الدولة التي تقع في شرق أفريقيا.

وأدت سامية حسن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا إبراهيم جمعة في العاصمة التجارية دار السلام بعد يومين من وفاة ماجوفولي متأثرا بنوبة قلبية يوم الأربعاء الماضي .

وتعد سامية حسن سادس رئيس لتنزانيا. كان ماجوفولي قد اختارها لمنصب نائب الرئيس في عام 2015 ، لكنه كشف لاحقًا أن وزير الدفاع السابق حسين مويني كان خياره المفضل، ولكنه استجاب لنصيحة الحزب الحاكم واختارها نائبة له.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

الخصاونة ومدبولي: قمة ثلاثية مرتقبة بين الأردن ومصر والعراق

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

هل يجرؤ أحد على تناوله.. "الكاسو" الإيطالي أم "المش" المصري؟

شبكة عيون الإخبارية