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عمالة بالدمام تجمع الأثاث المستعمل بسيارة البلدية.. والأمانة: التصرف فردي

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عمالة بالدمام تجمع الأثاث المستعمل بسيارة البلدية.. والأمانة: التصرف فردي عمالة بالدمام تجمع الأثاث المستعمل بسيارة البلدية.. والأمانة: التصرف فردي
"الصفيان" لـ"سبق": ستُتخذ الإجراءات تجاه المخالفين وإيقافهم عن العمل

عمالة بالدمام تجمع الأثاث المستعمل بسيارة البلدية.. والأمانة: التصرف فردي

رصد أحد المواطنين عمالة تابعين لأمانة المنطقة الشرقية وهم يقومون بجمع أثاث مستعمل من أحد أحياء مدينة الدمام باستخدام سيارة الأمانة لغرض بيعها.

المواطن الذي رصد الواقعة قال لـ"سبق": هذه ليست أول مرة تقوم العمالة بهذه الأشياء، ونلاحظ تلك الأمور في عدة أحياء.

وأضاف: الكثير من العمالة تقوم بجمع الكراتين من حاويات النفايات لغرض البيع ، فمتى ينتهي الاستهتار والتلاعب من قبل عمالة البلديات؟

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، الذي أكد أن أمانة المنطقة الشرقية لا تقبل بمثل هذه التصرفات، والتي تعتبر فردية من قبل بعض العمالة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين وإيقافهم عن العمل، وأيضًا توجيه إنذارات للمقاول، واتخاذ ما يلزم حسب الأنظمة لضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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