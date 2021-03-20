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بدء الربيع في الشمال.. تفاصيل ظاهرة فلكية يتساوى فيها الليل والنهار اليوم

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بدء الربيع في الشمال.. تفاصيل ظاهرة فلكية يتساوى فيها الليل والنهار اليوم بدء الربيع في الشمال.. تفاصيل ظاهرة فلكية يتساوى فيها الليل والنهار اليوم

مصراوي Masrawy

12:55 م السبت 20 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية، اليوم السبت، حدوث الاعتدال الربيعي هذا العام، وسيكون ذلك هو النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع الذي سيستمر 92 يوما و 18 ساعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، أن هذه الظاهرة تتمثل في الاعتدال الربيعي (تساوي الليل والنهار).

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في الاعتدال الربيعي، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، وذلك اليوم هو ذروة فصل الربيع فلكيا في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي.

وأوضح أن هذا الوقت تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا، وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان الدول الواقعة على خط الاستواء ولا يكون لك ظلا على الأرض في ذلك الوقت.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى أن هذه الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

يذكر أن شهر مارس الحالي، يشهد 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 مارس، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 مارس باكتمال القمر، ويعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي.

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