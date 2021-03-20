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مصدر عسكري سوداني يوضح مهمة السفينة العسكرية الروسية في بورتسودان

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مصدر عسكري سوداني يوضح مهمة السفينة العسكرية الروسية في بورتسودان مصدر عسكري سوداني يوضح مهمة السفينة العسكرية الروسية في بورتسودان

مصراوي Masrawy

12:53 م السبت 20 مارس 2021

وكالات:

قال مصدر عسكري سوداني إن السفينة الحربية الروسية ستتواجد على سواحل البحر الأحمر بمدينة بورتسودان - الميناء السوداني - لعدة أيام، حسبما نقلت اليوم .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم أن الغرض من وجود السفينة يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وكان أسطول البحر الأسود الروسي، قد أعلن في وقت سابق أن سفينة حربية تابعة له رست في ميناء بورتسودان السوداني المطل على البحر الأحمر، لأول مرة في تاريخ روسيا المعاصر.

وأوضح أسطول البحر الأسود الروسي في بيان له أن طاقم الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" (وهي مزودة بصواريخ "كاليبر") زار مدينة بورتسودان التي ستستضيف، بموجب الاتفاق المبرم في نهاية العام الماضي بين حكومتي البلدين، مركزا لوجستيا للبحرية الروسية.

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