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اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن: لا حضور جماهيري من خارج اليابان

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اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن: لا حضور جماهيري من خارج اليابان اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن: لا حضور جماهيري من خارج اليابان
تتجه إلى منع مشاركة المتطوعين من الخارج.. عدد قليل فقط من المتخصّصين

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن: لا حضور جماهيري من خارج اليابان

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم، أنه لا حضور جماهيري من خارج اليابان خلال الأولمبياد.

وفي سياق متصل تتجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب، التي تأجلت من العام الماضي، بسبب جائحة .

وقالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم السبت، إن اللجنة ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة، مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر لرويترز، إن اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو، تأكيد هذا القرار، وأوضحت أنها تتمنى التوصل لحل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما، الخميس المقبل.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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