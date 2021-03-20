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قوته 7.2 درجة.. السفارة في اليابان تؤكّد متابعتها آثار "زلزال مياجي"

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قوته 7.2 درجة.. السفارة في اليابان تؤكّد متابعتها آثار "زلزال مياجي" قوته 7.2 درجة.. السفارة في اليابان تؤكّد متابعتها آثار "زلزال مياجي"
دعت السعوديين هناك إلى الحذر بسبب احتمالية حدوث "تسونامي" بالسواحل

قوته 7.2 درجة.. السفارة في اليابان تؤكّد متابعتها آثار

قالت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، إنها تتابع آثار الزلزال في مقاطعة مياجي الذي بلغ 7.2 درجة.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، حيث أصدرت السلطات تحذيراً من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية.

وقالت السفارة في حال حدوث أي طارئ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقمين: 09055833862، 0335895242.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد قالت إن زلزالاً وقع في شمال شرق البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمّرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبّب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء (09:26 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته 7.2 درجة، وكان مركزه على عُمق 60 كيلومتراً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن شركة توهوكو إلكتريك باور أوقفت محطة أوناجاوا النووية، وتفحص وجود أي مشكلات، وذكرت الشركة أن قطاعاً من مياجي شهد انقطاعاً للكهرباء بعد الزلزال.

وأضافت أنها تفحص حالة محطة فوكوشيما دايتشي التي دمّرها الزلزال الهائل في مارس 2011؛ ما أدّى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية