أخبار عاجلة

تحركات أوروبية وبلجيكية تهدف إلى حظر "الإخوان" -
"أمانة جدة" تشرع في تطوير ممشى الواجهة البحرية لاستضافة الزائرين -
المجر تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن -
"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب -
ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية -
"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية" -
4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين -
جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية -
أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية -
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصادر: "وفاء" الأم المثالية في الوادي الجديد.. توفي زوجها وكافحت لتربية ابنائها

Print
مصادر: "وفاء" الأم المثالية في الوادي الجديد.. توفي زوجها وكافحت لتربية ابنائها مصادر: "وفاء" الأم المثالية في الوادي الجديد.. توفي زوجها وكافحت لتربية ابنائها

مصراوي Masrawy

12:32 م السبت 20 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

رحلة من الكفاح والعطاء توجت بتكريم وفاء عبدالحافظ عبدالمطلب، بلقب الأم المثالية، في المسابقة التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

داخل منزلها بحي القلقان بمدينة الخارجة، التقى "مصراوي"، بالسيدة "وفاء" 60 عامًا، والتي قالت إن لديها 3 أبناء كلهم يعملون في وظائف حكومية وحاصلين على مؤهلات عليا.

تقول وفاء: "كان زوجي عبدالوهاب عبدالحميد، يعمل مهندسًا مدنيًا، وفي مجال المقاولات، وتوفي في مايو عام 1995، بعد رحلة مرض مع الكبد، تاركًا لي 3 أطفال أكبرهم (حنان) التي كانت تبلغ من العمر وقتها 10 أعوام".

وأضافت الأم المثالية، أنها حاصلة على دبلوم معلمين والتحقت بالعمل في التعليم وأخذت إجارة بدون مرتب خلال فترة حياة زوجها، وقالت: "اضطررت للعودة للعمل للإنفاق على أطفالي عقب وفاة زوجي".

واستكملت السيدة، أنها رفضها الزواج بعد رحيل زوجها وفضلت تربية أبنائها الثلاثة، وتحملت ظروف الحياة وعناء المعيشة، ونجحت في تربيتهم جميعًا، وقالت: "ابنتي الأكبر (حنان) حصلت على بكالوريوس تجارة خارجية جامعة حلوان عام 2005، وتعمل حاليا موظفة في بنك ، بينما شقيقها الأوسط (محمد) حصل على بكالوريوس تجارة جامعة أسيوط عام 2010، ويعمل حاليا موظفا بالديوان العام للمحافظة، فيما حصل الابن الأصغر على بكالوريوس طب بشري عام 2018، ويعمل طبيبًا بمستشفى الخارجة العام.

وأوضحت "وفاء"، أنها ظلت تكافح مع أبنائها الثلاثة حتى خروجها للمعاش وكانت آخر درجة وظيفية لها هي مدرسة تربية دينية ونشاط بمدرسة أنور البارودي بمدينة الخارجة، مؤكدة أنها كانت حريصة على استكمال تعليمهم الجامعي وإيجاد فرص عمل لائقة لهم: "نجحت في تجهيز ابنتي الكبرى ومساعدة شقيقها الأصغر (محمد) على الزواج، ولدي أحفاد حاليًَا.

وبحسب مصادر، فقد توجت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، وفاء عبدالحافظ بلقب الأم المثالية لعام 2021، لما قدمته من عطاء وتضحية في سبيل تعليم أبنائها وتربيتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية