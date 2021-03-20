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العثور على جثث 3 طهاة داخل غرفة في قرية بالشرقية

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العثور على جثث 3 طهاة داخل غرفة في قرية بالشرقية العثور على جثث 3 طهاة داخل غرفة في قرية بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:48 م السبت 20 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي 3 طهاه، مصرعهم اليوم السبت؛ أثناء النوم خلال عملهم في قرية "ميت ردين" بأبو حماد في الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول كلً من "م.م.ع" 52 عامًا، ربة منزل، و"ا.م.ا" 45 عامًا، و"و.م.م" 37 عامًا، عاملين، مُقيمين جميعًا بمدينة ديرب نجم، جثثًا هامدة.

وتبين أن المتوفين يعملون في مهنة الطهي، وأثناء تجهيز طعام في قرية "ميت ردين" بأبو حماد، أخذتهم غفوة وانغمسوا في نوم عميق، وتركوا المياه على الموقد، ما أدى إلى اختناقهم ببخار داخل الغرفة المغلقة التي كانوا يرقدون بها، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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