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التنفيذ تجاوز 70%.. متى يتم الانتهاء من أبراج ماسبيرو للأهالي الراغبين في العودة؟

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التنفيذ تجاوز 70%.. متى يتم الانتهاء من أبراج ماسبيرو للأهالي الراغبين في العودة؟ التنفيذ تجاوز 70%.. متى يتم الانتهاء من أبراج ماسبيرو للأهالي الراغبين في العودة؟

مصراوي Masrawy

12:19 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل تنفيذ أعمال إنشاء الأبراج السكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وقال صديق، لمصراوي، اليوم السبت، إن نسب تنفيذ الأبراج السكنية المخصصة للأهالي تجاوزت 70%، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء الكامل من المشروع.

وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه من المتوقع الانتهاء الكامل من هذا القطاع بنهاية شهر ديسمبر 2021، ليبدأ بعدها إعادة تسكين الأهالي الذين أبدوا رغبة في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

يذكر أنه نحو 914 أسرة من سكان منطقة مثلث ماسبيرو رفضوا الحصول على تعويضات وأعلنوا رغبتهم في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

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