بتكلفة 9.3 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مشروعات جامعة دمنهور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة دمنهور.

وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال، والمبنى التعليمي لكلية التمريض، وتنفيذ منظومة مكافحة وإطفاء الحريق، وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعامل المركزية ووضع البنية التحتية الأساسية لمجمع الأبعادية التعليمي.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعي لكلية الطب، ومبنى كلية طب الأسنان وامتداده، ومبنى كلية الهندسة والورش.

وأوضح التقرير أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في جامعة دمنهور تبلغ تكلفتها نحو (9 مليارات و351 مليون) جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة دمنهور، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، على أن سياسة الدولة تستهدف التطوير الشامل لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا والمراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.