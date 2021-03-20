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رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي" يكشف عن أجندة الحزب تحت قبة "الشيوخ"

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رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي" يكشف عن أجندة الحزب تحت قبة "الشيوخ" رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي" يكشف عن أجندة الحزب تحت قبة "الشيوخ"

مصراوي Masrawy

12:16 م السبت 20 مارس 2021

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن الحزب يهدف إلى العمل على مراجعة تشريعات حماية للمنافسة ومنع الاحتكار.

وأضاف سامي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن من أولويات الحزب تحت قبة "الشيوخ" أيضًا متابعة التزام بالنسب الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم، وتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة البطالة، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة للثروة العقارية؛ وأهمها الخاصة بالتسجيل العقاري.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ أن الحزب أيضًا سياسته تتضمن حماية شركات القطاع العام ذات الصناعات الاستراتيجية التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي مع المسؤولين في هذا الصدد أمر مهم جدًّا.

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