خنقها وهشم رأسها.. موظف يقتل زوجته ضربًا بـ"شومة" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم السبت، موظفًا أقدم على قتل زوجته بتهشيم رأسها بـ"شومة" داخل عش الزوجية، في طهطا بمحافظة سوهاج.



تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية الجريدات.



وتبين من التحريات مقتل "مريم. ح" على يد زوجها "محمد. ع" موظف، وأن المتهم كتم أنفاسها واعتدى عليها بعصا غليظ "شومة" بسبب الخلافات العائلية.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى طهطا العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.