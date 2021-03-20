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بعد توقف أسبوع بسبب كورونا.. استئناف امتحانات طالبات الأزهر فرع أسيوط

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بعد توقف أسبوع بسبب كورونا.. استئناف امتحانات طالبات الأزهر فرع أسيوط بعد توقف أسبوع بسبب كورونا.. استئناف امتحانات طالبات الأزهر فرع أسيوط

مصراوي Masrawy

12:11 م السبت 20 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أدت طالبات كلية البنات جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أسبوع من التوقف، نتيجة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على طالبتين ومشرفتين بالمدينة الجامعية.

وتفقد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات الإسلامية؛ مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة داخل لجان الامتحانات.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالكليات قبل بدء الامتحانات وذلك بالتعقيم والتباعد بين الطلاب في اللجان وقياس درجات الحرارة قبل دخول الامتحانات وارتداء الكمامة.

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مصراوي Masrawy

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