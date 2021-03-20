الحرارة تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه ستبدأ موجة حارة اليوم السبت، وتستمر حتى الثلاثاء، معلنة بداية فصل الربيع مناخيا.

وأضافوا أن هذه الموجة تؤثر على كل الأنحاء مسببة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، تكون ذروته يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تنخفض درجة الحرارة في نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير.

وتابع الخبراء: "تكون الظواهر الجوية الأكثر تأثيرا هي الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح.

وطالب الخبراء المواطنين بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة؛ لأنها سرعان ما تنخفض نهاية الأسبوع.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة وقت الذروة 34 - 20، والسواحل الشمالية 29 - 18، وجنوب سيناء 33 - 20، وشمال الصعيد 37 - 20، وجنوب الصعيد 40 - 20.