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ترد على أنباء رفع السلع الغذائية تزامنا مع زيادة الرواتب والمعاشات

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الحكومة ترد على أنباء رفع أسعار السلع الغذائية تزامنا مع زيادة الرواتب والمعاشات ترد على أنباء رفع السلع الغذائية تزامنا مع زيادة الرواتب والمعاشات

مصراوي Masrawy

12:12 م السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

وأشارت إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، يصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو 2021، بينما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل، فيما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى شهر ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر، ويكفي المخزون الاستراتيجي من المكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر، واللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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