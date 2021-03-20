يزن 10 كيلوجرام.. استئصال ورم من جسد سيدة بـ"أورام أسوان"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

نجح الفريق الجراحي بمركز أورام أسوان، في استئصال ورم يزن 10 كيلوجرام من جسد سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا.

وقال الدكتور محمد شوقي مدير المركز، إن الفريق الطبي بقيادة الدكتور إبراهيم عبدالرحمن، نجح في استئصال الورم في عملية استغرقت 3 ساعات، والمريضة حالتها مستقرة.

وأضاف الدكتور شوقي، أنه نظرًا لجائحة كورونا وتحويل عدد من مستشفيات المحافظة إلى عزل، وتطوير عدد آخر لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فإنه يجري تنفيذ عمليات الجراحة العامة بجانب جراحة الأورام في المركز، واستقبال الحالات التي يجري تحويلها من التأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن المركز يستقبل مئات الحالات بالمجان، كما يجري إجراء العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى في الجراحات الدقيقة بكفاءة وأمان.