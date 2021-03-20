أوستن: العلاقات الدفاعية مع الهند أولوية لإدارة بايدن

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نيودلهي- (د ب أ):

ذكر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن رفع مستوى الشراكة الدفاعية بين أمريكا والهند-لاسيما في سياق التحديات الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادي-تمثل أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وبعد اجتماع مع وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج في نيودلهي، قال وزير الدفاع الأمريكي إنهما ناقشا التدريبات العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل تبادل المعلومات والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي.

وذكر أوستن وسينج أنهما تحدثا بشأن تعزيز التعاون مع شركاء لديهم نفس التوجهات الفكرية في منتديات متعددة الأطراف مثل القمة الرباعية"، التي ينظر إليها بوصفها حصن إقليمي ضد زيادة النفوذ الصيني في المنطقة.

والقمة الرباعية - الحوار الأمني الرباعي- تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة

وقال أوستن، بعد لقائه مع سينج إنه بينما يواجه العالم جائحة عالمية وتحديات متزايدة لنظام دولي منفتح ومستقر، فإن العلاقة الأمريكية الهندية تمثل حصنا لمنطقة حرة ومنفتحة للمحيطين الهندي والهادئ .

وزار أوستن، وهو أول مسؤول كبير من إدارة الرئيس جو بايدن يزور الهند، رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد وصوله إلى نيودلهي أمس الجمعة.

وبدأت الهند والصين الشهر الماضي في فك اشتباك قواتهما من المواجهة العسكرية.