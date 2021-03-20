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هولندا: إعطاء 1.44 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

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هولندا: إعطاء 1.44 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن هولندا: إعطاء 1.44 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

مصراوي Masrawy

11:57 ص السبت 20 مارس 2021

أمستردام- (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ 28 ألفا و621 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا سنتين وأربعة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد قبل نحو عشرة أسابيع.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 2ر1 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و379 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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