سويسرا: إعطاء 1.18 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

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مصراوي Masrawy

زيورخ- (د ب أ):

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 580 ألفا و 609، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و203 حالة

ومضى قرابة عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.