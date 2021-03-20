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الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى

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الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى

مصراوي Masrawy

11:53 ص السبت 20 مارس 2021

بغداد- (د ب أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي نينوى، 400 كم شمالي بغداد.

وقالت المديرية، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم ،إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 43، تمكنوا من ضبط ستة صواريخ مدفع 106 ملم ، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى" .

وأشارت إلى أن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مضيفة أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".

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