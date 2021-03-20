مجموعات غذائية تقلّل الدهون الحشوية.. تعرف على أهمها

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تساعد في حماية الجسم من تلف الشرايين والمخاطر الصحية

ذكرت أخصائية التغذية في Lifesum، سيغني سفانفيلد، أن الدهون الحشوية هي الدهون التي تلتف حول أعضاء البطن في أعماق الجسم، ووجود الكثير منها، يمكن أن يهدد الحياة، ما يستدعي التخلص منها.

وقالت: تتواجد الدهون الحشوية حول البطن بين الجلد وجدار البطن الخارجي، وترتبط بإفراز البروتينات والهرمونات التي تسبب الالتهاب الذي يمكن أن يتلف الشرايين ويدخل الكبد ويزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة.

وتحدث موقع "إكسبريس" البريطاني مع "سفانفيلد" لمعرفة كيفية التخلص من الدهون الحشوية.

وقالت "سفانفيلد": يمكن أن تكون لديك بطن مسطحة إلى حد ما، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون لديك الكثير من الدهون الحشوية، والتي تختلف عن الدهون تحت الجلد.

وأضافت: الدهون تحت الجلد هي الدهون المخزنة تحت الجلد مباشرة والتي يمكن أن نشعر بها على أذرعنا وأرجلنا، بينما يتم تخزين الدهون الحشوية داخل البطن ولا يمكن الشعور بها.

وأردفت أخصائية التغذية: يعد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الطريقة الأكثر تأكيدًا لمعرفة ما إذا كنت تقوم بتخزين الدهون الحشوية الزائدة، ولكن قياس محيط الخصر باستخدام شريط قياس قد يكون كافيًا أحيانًا.

ووفقًا لشركة الرعاية الصحية البريطانية BUPA: فإن المرأة التي يبلغ قياس خصرها 31.5 بوصة أو أكثر، والرجل الذي يبلغ قياس خصره 37 بوصة أو أكثر؛ هم من يعانون من فرط في الدهون الحشوية.

وأشارت "سفانفيلد" إلى أن وجود الكثير من الدهون حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس يعرض الفرد لخطر الإصابة بعدد من الحالات الخطيرة؛ مثل: داء السكري من النوع الثاني، ومرض قلبي، وسرطان الثدي، وسرطان قولوني مستقيمي، ومرض ألزهايمر.

وقالت: يعد تحسين النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام طريقة فعالة لتقليل كمية الدهون الحشوية في الجسم.

وأضافت: قد لا يؤدي تناول الطعام الجيد والتحرك أكثر إلى تقليل حجم ملابسك بشكل كبير، ولكنه سيساعد على جني الفوائد داخل جسمك.

وأردفت: يجب عليك التأكد من حصولك على نوم جيد ليلًا بانتظام، وتقليل مستويات التوتر، والإقلاع عن التدخين، والحد من تناول الكحول.

وقالت أخصائية التغذية سيغني سفانفيلد: بينما نتمنى جميعًا أن يكون الأمر سهلًا مثل تناول طعام سحري، إلا أن الحقيقة هي أنه لا توجد عناصر غذائية واحدة من شأنها، في حد ذاتها، أن تقلل الدهون الحشوية، أو أي دهون.

وأضافت: لفقدان الدهون الحشوية عليك تقليل إجمالي كمية الدهون في الجسم، ويتم ذلك بسبب نقص الطاقة؛ ما يعني أنك بحاجة إلى حرق طاقة أكثر مما تأكل.

واستطردت بالقول: يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام وتناول كميات محدودة من الكحول.

وأوضحت أنه لا توجد أطعمة محددة ستساعد على التخلص من الدهون الحشوية، ولكن يجب أن تحاول زيادة تناولك لثلاث مجموعات غذائية: الألياف الغذائية، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية.

وقالت "سفانفيلد": مرة أخرى، لا يتعلق الأمر بطعام واحد جيد أو سيئ. إنها الصورة الكاملة.

وأضافت: الخمول جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي كثيف الطاقة وقليل المغذيات، مليء بالدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم؛ يؤدي إلى زيادة الوزن؛ ما قد يؤدي إلى زيادة كمية الدهون الحشوية.

وتابعت: عندما تريد التخلص من الدهون الحشوية، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن سيساعدك كثيرًا.

وقالت "سفانفيلد": النظام الغذائي المتوازن والصحي يشمل الألياف الغذائية مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والشوفان والخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون مثل الفول والعدس والأسماك والتوفو والبيض والدواجن والدهون الصحية؛ مثل الأفوكادو والسلمون وزيت الزيتون، والمكسرات والبذور، ويجب أن تهدف أيضًا إلى شرب نحو لترين من الماء يوميًّا.