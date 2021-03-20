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"الفضاء الروسية" تكشف سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي "شاهين سات"

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"الفضاء الروسية" تكشف سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي "شاهين سات" "الفضاء الروسية" تكشف سبب تأجيل إطلاق القمر السعودي "شاهين سات"
غداً موعد جديد يضم 37 آخرين بينهم اثنان أحدهما تونسي والآخر إماراتي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، تأجيل عملية إطلاق 38 قمراً اصطناعياً، من بينها 3 أقمار عربية بينها القمر السعودي "شاهين سات"، إلى يوم غد الأحد.

وقال مدير "روسكوسموس" دميتري روغوزين؛ إن تأجيل عملية الإطلاق تمّ بعد تسجيل ارتفاع حاد في الضغط، بسبب الظروف المناخية، وذلك من أجل "عدم المخاطرة بها (الأقمار الاصطناعية)".

وكان من المقرر أن تطلق "روسكوسموس"، اليوم الأحد، 38 قمراً اصطناعياً، بينها قمر سعودي "شاهين سات"، وقمر تونسي محلي الصنع "تحدي واحد"، وقمر إماراتي "DMSAT-1".

ووفق وكالة "نوفوستي"، ستحمل مركبة "سويوز-2.1a" الروسية، 38 قمراً صناعياً لـ 18 دولة، بينها الدول العربية الثلاث، ودول أخرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا.

وكانت قد أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تأجيل إطلاق القمر السعودي17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقرراً اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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