أخبار عاجلة

تحركات أوروبية وبلجيكية تهدف إلى حظر "الإخوان" -
"أمانة جدة" تشرع في تطوير ممشى الواجهة البحرية لاستضافة الزائرين -
المجر تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن -
"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب -
ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية -
"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية" -
4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين -
جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية -
أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية -
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بيل غيتس عن تورطه في "المؤامرة الغامضة" ولقاح كورونا: أنا بريء

Print
بيل غيتس عن تورطه في "المؤامرة الغامضة" ولقاح كورونا: أنا بريء بيل غيتس عن تورطه في "المؤامرة الغامضة" ولقاح كورونا: أنا بريء
وصف الأخبار الكاذبة والمعلومات المضلّلة عبر الإنترنت بأنها مشكلة كبيرة

بيل غيتس عن تورطه في

تحدث مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، خلال برنامجه "اسألني أي شيء" عن نظريات المؤامرة "المجنونة" وشرائح 5G التي قيل إنها زرعت في أجسام متلقي لقاحات .

وأجاب غيتس عن أسئلة متابعيه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت، أمس الجمعة، عبر موقع "Reddit"، للترويج لأحدث كتاب له حول تغير المناخ.

ورغم محاولته تجاهل بعض الأسئلة، إلا أن ضغط مستخدمي الإنترنت بسبب مزاعم بأنه متورط في مؤامرة غامضة لزرع شرائح صغيرة في جسم متلقي لقاح كورونا، جعله يجيب وفق اليوم.

واعترض غيتس قائلًا: "أنا بريء!"، مضيفًا: "كل ما قيل عن شرائح 5G والرقائق الدقيقة جنوني جدًّا. لماذا أرغب في القيام بذلك؟".

وأشار لاحقًا إلى أن "الأخبار الكاذبة" و"المعلومات المضللة" عبر الإنترنت هي "مشكلة كبيرة"، منوهًا إلى أن "بعض المعلومات الخاطئة أكثر إثارة للاهتمام من الحقيقة؛ لذا يبدو أن القنوات الرقمية تضخم غرف الصدى بالحقائق السيئة".

وانتهز الملياردير الفرصة لتمجيد مزايا اللحوم الاصطناعية، والترويج لها في عدة ردود مختلفة على أنها "منتج أخضر" وطريقة لتقليل "البصمة الكربونية" للفرد.

وأشاد مرارًا وتكرارًا باللحوم الاصطناعية في الماضي، مشيرًا مؤخرًا إلى أن "جميع البلدان الغنية" يجب أن تنتقل إلى "لحوم أبقار اصطناعية بنسبة 100 بالمئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المسلماني يحلل:التصعيد الأمريكي الروسي..وزيارة وزيرة خارجية روسيا للصين..كيف ستكون علاقات ال3 الكبار

المسلماني يحلل:التصعيد الأمريكي الروسي..وزيارة وزيرة خارجية روسيا للصين..كيف ستكون علاقات ال3 الكبار

مساء dmc - الفنان أحمد خالد صالح يكشف عن تفاصيل إصابته هو وزوجته هنادي مهنا بفيروس كورونا

مساء dmc - الفنان أحمد خالد صالح يكشف عن تفاصيل إصابته هو وزوجته هنادي مهنا بفيروس كورونا

"حميميم" تحيي ذكرى تأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا

"حميميم" تحيي ذكرى تأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا

تركيا تستدعي سفير روسيا لديها بشأن سوريا

تركيا تستدعي سفير روسيا لديها بشأن سوريا

شبكة عيون الإخبارية