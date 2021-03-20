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غدا.. للطيران تسير 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

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غدا.. مصر للطيران تسير 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب غدا.. للطيران تسير 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

11:45 ص السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران، غدا الأحد، رحلاتها إلى 42 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، ندجامينا، أبوجا، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، امستردام، دبي، روما، ميلانو، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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