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تنظيم ندوات للتعريف بأمراض الحيوانات الأليفة في دمياط

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تنظيم ندوات للتعريف بأمراض الحيوانات الأليفة في دمياط تنظيم ندوات للتعريف بأمراض الحيوانات الأليفة في دمياط

مصراوي Masrawy

11:34 ص السبت 20 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم السبت، تنظيم ندوات ومحاضرات علمية خلال الفترة المقبلة، لخدمة المربين والتعريف بأفضل أنواع الطعوم ومواعيدها، والنصائح المتعلقة بعملية التربية.

وأعلن الدكتور إيهاب شكري، مدير المديرية، إقامة ندوة عن أمراض الخيول وطرق علاجها، بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الخيول بالمجان، الأحد المقبل في قاعة الاجتماعات بالمديرية.

وتنظم مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية البيطرية ندوة في الجراحة وأمراض الباطنة والمعدية للحيوانات الأليفة، الثلاثاء المقبل بديوان عام المديرية.

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