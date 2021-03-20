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تقاعس دولي.. "النواب اليمني" يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

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تقاعس دولي.. "النواب اليمني" يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض تقاعس دولي.. "النواب اليمني" يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض
قال: ميليشيا الحوثي أوغلت جرّاء التساهل وغض الطرف من قِبل دعاة التهدئة

تقاعس دولي..

أعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن أسفها البالغ للاعتداءات الحوثية المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على الأعيان المدنية في المملكة العربية وآخرها، أمس الجمعة، استهداف مصفاة تكرير الرياض.

وانتقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها اليوم، تقاعس المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإجرامية والوحشية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على مرأى ومسمع من العالم ومن دعاة السلام في الولايات المتحدة وأوروبا.

ودان المجلس، في البيان الذي بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المتمردون الحوثيون وبشكل خاص ضرب المنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، باعتبار ذلك إضراراً بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وقال البيان إن ميليشيا الحوثي أوغلت في تلك الاستهدافات من جرّاء التساهل وغض الطرف من قِبل دعاة التهدئة الذين لم يحركوا ساكناً لكبح جماح المتمردين وإيقاف تهورهم ولم يتصرفوا بمسؤولية تجاه المعتدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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