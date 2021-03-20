مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 4 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق سنور، ما أسفر عن مصرع "كوثر .ع.أ" 45 عامًا، و"أحمد .ع.أ" 52 عامًا، و"محمد .س.ر" 30 عامًا.

وتبين إصابة "مصطفى .س.ر" 25 عامًا بغيبوبة تامة، "ياسمين .ع.ص" 23 عاما، باشتباه كسر بالحوض، "سعد .م.س" 4 أعوام بجرح قطعي بالرأس، "محمد .ص.م" 30 عامًا مصاب بغيبوبة تامة وجميعهم مقيمون مركز ملوي بمحافظة المنيا.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.