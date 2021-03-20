القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 444 شابا بالفيوم

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالفيوم، بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية بواقع مليون و862 ألفاً و215 جنيها كرعاية اجتماعية لـ 3685 عاملاً غير منتظم، و700 جنيه رعاية صحية لـ 8 عمال، فضلاً عن تسجيل 56 عاملاً جديدا بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 444 شابا، من بينهم 6 شباب من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1521 من راغبي العمل، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال علي أبوالحسن، وكيل المديرية، إن المديرية تلقت 6 شكاوى عمالية تم تحويل شكوى منها للقضاء، وحفظ 2، بالإضافة إلى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 75 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وبحث 5 شكاوى في نفس المجال.

وأضاف أن المديرية في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فتشت على 281 منشأة ذات كثافة عمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.​