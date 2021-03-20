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الإسكان: مهلة أخيرة للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر للتقدم بمستندات التعاقد

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الإسكان: مهلة أخيرة للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر للتقدم بمستندات التعاقد الإسكان: مهلة أخيرة للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر للتقدم بمستندات التعاقد

مصراوي Masrawy

10:56 ص السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت فتح باب التقدم بمستندات التعاقد، كمهلة أخيرة، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فداناً، وذلك ابتداءً من غد الأحد وحتى يوم 22 أبريل المقبل.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، فى تصريح، أنه تم منح هذه المهلة للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، والذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر في الدعاوى المقامة أرقام (4225 لسنة 67 - 64657 لسنة 70 - 4201 لسنة 71 - 64434 لسنة 71)، مؤكداً أنه في حالة عدم الالتزام بالتقدم خلال الفترة المحددة، تُعتبر هذه الحالات مُلغاة، ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.

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