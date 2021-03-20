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وزير يفتتح المجمع الاستهلاكي "دلتا ماركت طابا"

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وزير التموين يفتتح المجمع الاستهلاكي "دلتا ماركت طابا" وزير يفتتح المجمع الاستهلاكي "دلتا ماركت طابا"

مصراوي Masrawy

10:50 ص السبت 20 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، المجمع الاستهلاكي (دلتا ماركت طابا) أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع الوزير توافر السلع التموينية وكذلك السلع الحرة والأساسية وانتظام معدلات الصرف لكافة المواط​نين.

رافق الوزير اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وسامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، وسكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

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