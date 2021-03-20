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تحركات أوروبية وبلجيكية تهدف إلى حظر "الإخوان"
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
"أمانة جدة" تشرع في تطوير ممشى الواجهة البحرية لاستضافة الزائرين
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
المجر تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب
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الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية"
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية
-
الأربعاء 24 مارس 2021 01:22 مساءً
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني
-
الأربعاء 24 مارس 2021 12:52 مساءً
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فيديو اليوم السابع
تريندات.. سقوط بايدن على سلم الطائرة.. وتوصيات جمهور صلاح قبل مواجهة راموس
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فيديو اليوم السابع
السبت 20 مارس 2021 11:22 صباحاً
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