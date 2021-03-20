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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بذكرى استقلال بلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بذكرى استقلال بلاده "القيادة" تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن تمنياتها باطراد التقدم والازدهار للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس هاجي جينجوب؛ رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية ناميبيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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