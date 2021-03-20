بالصور.. 33 قافلة طبية متحركة لفحص المواطنين في قرى أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

أعلنت مديرية الصحة بأسوان، اليوم السبت، أنها تواصل تنظيم العيادات الطبية المتحركة المخصصة للقرى الأعلى إصابة بفيروس كورونا، وجرى إطلاق 33 عيادة طبية خلال أسبوع في قرى مدن "أسوان- دراو- كوم امبو- نصر النوبة- إدفو".

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن العيادات الطبية تفحص المواطنين بالمجان، ويجري قياس نسبة الأكسجين بالدم، وتوجيه حالات الاشتباه التي يجري رصدها لأقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية، وتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، والتي جرى تدشينها لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا على التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائلsms مجانية إلى الرقم 1440.