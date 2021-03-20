أخبار عاجلة

تحركات أوروبية وبلجيكية تهدف إلى حظر "الإخوان" -
"أمانة جدة" تشرع في تطوير ممشى الواجهة البحرية لاستضافة الزائرين -
المجر تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن -
"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب -
ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية -
"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية" -
4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين -
جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية -
أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية -
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رداً على الصين.. "ماسك": لو أن سياراتنا تستخدم في التجسّس لأغلقت الشركة

Print
رداً على الصين.. "ماسك": لو أن سياراتنا تستخدم في التجسّس لأغلقت الشركة رداً على الصين.. "ماسك": لو أن سياراتنا تستخدم في التجسّس لأغلقت الشركة
دعا إلى مزيد من الثقة المتبادلة بين أكبر َيْن في العالم

رداً على الصين..

في أول تعليقاته على أنباء أفادت بأن الجيش الصيني منع سيارات تسلا من دخول منشآته، قال الملياردير إيلون ماسك؛ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، اليوم السبت، إن شركته كانت ستُغلق لو أن سياراتها الكهربائية تُستخدم في التجسس.

وقال ماسك؛ أمام منتدى صيني بارز خلال نقاش عبر الإنترنت «هناك حافز قوي جداً لنحافظ جيداً على سرية أي معلومات».. وأضاف «لو استُخدمت سيارات تسلا في التجسس في الصين أو أي مكان، لكانت الشركة قد أُغلقت».

وبحسب رويترز، قالت مصادر إن الجيش الصيني منع سيارات تسلا من دخول مجمعاته وعزا القرار إلى مخاوف أمنية من كاميرات مثبّتة في السيارات.

وظهرت هذه القيود على السطح في الوقت الذي يعقد فيه دبلوماسيون صينيون وأميركيون كبار اجتماعاً محتدماً في ألاسكا، في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن؛ منصبه في يناير.

وفي تصريحاته أمام منتدى تنمية الصين دعا ماسك؛ إلى مزيدٍ من الثقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.. والمنتدى اجتماع بارز في عالم الأعمال تستضيفه مؤسسة تابعة لمجلس الدولة الصيني.

وباعت "تسلا" 147445 سيارة في الصين العام الماضي؛ أي 30 بالمئة من مبيعاتها العالمية، لكنها تواجه منافسة أكبر هذا العام من شركات محلية، مثل نيو وجيلي.

والصين هي أكبر سوق للسيارات في العالم، وتعد ساحة مهمة لتنافس شركات السيارات الكهربائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: برامج لمساعدة المرأة على بدء مشروعات صغيرة ضمن محور التمكين الاقتصادي

محافظ القاهرة: برامج لمساعدة المرأة على بدء مشروعات صغيرة ضمن محور التمكين الاقتصادي

الاقتصادية تقضي بتغريم قناة النهار مليون جنيه لصالح عارضة الأزياء ميرهان هشام

الاقتصادية تقضي بتغريم قناة النهار مليون جنيه لصالح عارضة الأزياء ميرهان هشام

ليبيا: تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة الدبيبة

ليبيا: تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة الدبيبة

مصر وتركيا: هل تتخلى أنقرة عن المعارضة المصرية لتحقيق مكاسب اقتصادية؟

مصر وتركيا: هل تتخلى أنقرة عن المعارضة المصرية لتحقيق مكاسب اقتصادية؟

شبكة عيون الإخبارية