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الإسكان تُحذر من إعلانات وهمية بشأن بيع مشروعاتها في العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة

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الإسكان تُحذر من إعلانات وهمية بشأن بيع مشروعاتها في العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة الإسكان تُحذر من إعلانات وهمية بشأن بيع مشروعاتها في العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة

مصراوي Masrawy

10:40 ص السبت 20 مارس 2021

كتب- مصراوي:

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية تستغل فيديوهات وصور وماكيتات مشروع الأبراج بمركز المال والأعمال التي تنفذها الشركة الصينية والأحياء السكنية التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، للترويج لمشروعات أخرى تخصهم، بهدف التسويق على غير الحقيقة لهذه المشروعات.

وأضافت الوزارة: أن بعض شركات التسويق والترويج تستغل صور مسئولي الوزارة في الترويج لمشروعاتها، وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة، بما يخالف الواقع.

وشددت الوزارة على أن هذا الأمر مُخالَفة واضحة، ويعد من قبيل النصب على المواطنين، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد كل من يقومون بذلك، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وتُهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات نصب عقاري، وعلى الجميع قبل امتلاك أي عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالي، وهل هناك أي مستحقات للدولة من عدمه، وكذا التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه.

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مصراوي Masrawy

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