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وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية

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وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية

جي بي سي نيوز:- أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس، بسقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا.

ونقلت وسائل إعلام أن صواريخ تم إطلاقها من داخل سوريا سقطت على حي بيشيفلار في كيليس ما أثار هلعا لدى السكان المحليين.

وأضافت التقارير الأولوية أن فرق إنقاذ وقوات أمن هرعت إلى موقع الحادث ولم يتم تسجيل سقوط أي قتلى أو مصابين.

وتقع مدينة كيليس على حدود تركيا الجنوبية مع محافظة حلب السورية وسبق أن شهدت متعددة لسقوط صواريخ وقذائف تم إطلقها خلال أعمال قتالية مستمرة داخل سوريا.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016 ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: وسائل إعلام تركية + RT

جي بي سي نيوز

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