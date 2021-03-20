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ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه!

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ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه!
رفع الفائدة للحد من التضخم وانخفاض الليرة مخالفًا لما دعا له الرئيس!

ثالث مرة في عامين..

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال؛ وذلك بعد يومين من رفع البنك أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم وانخفاض الليرة، ليحل محله نائب سابق في البرلمان من الحزب الحاكم؛ وفقًا لـ"رويترز".

وهذه ثالث مرة يقيل فيها "أردوغان"، الذي دعا مرارًا إلى خفض أسعار الفائدة، محافظ البنك المركزي منذ يوليو 2019، ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق.

وكان "إقبال" قد تولى منصبه قبل أقل من خمسة أشهر، وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19 في المائة، وهو أعلى معدل في أي كبير.

وجاءت إقالة "إقبال" بعد يومين من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، يوم الخميس، بشكل أكبر مما كان متوقعًا؛ في خطوة لوقف أي زيادات أخرى في التضخم وتراجع الليرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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