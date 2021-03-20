أخبار عاجلة

تحركات أوروبية وبلجيكية تهدف إلى حظر "الإخوان" -
"أمانة جدة" تشرع في تطوير ممشى الواجهة البحرية لاستضافة الزائرين -
المجر تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن -
"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب -
ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية -
"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية" -
4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين -
جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية -
أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية -
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين

Print
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين "أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين
فيما وصلت واردات ثاني أكبر مورد إلى 1.72 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات من الجمارك الصينية، اليوم، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عُمان ودولة الإمارات 30 % و61 % بالترتيب في أول شهرين من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن الواردات من سلطنة عُمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن، والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

وأوضحت البيانات عدم استيراد أي نفط من إيران خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 668287 طناً قبل عام، بسبب العقوبات الأمريكية.

ورفعت الصين من إجمالي واردات النفط الخام في الشهرين 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 بدعم من الطلب القوي على الوقود وطاقة التكرير الموسعة.

وأظهرت بيانات الجمارك، أيضاً، أن واردات النفط من ارتفعت 2.1 % على أساس سنوي عند 15.06 مليون طن، أو نحو 1.86 مليون برميل يومياً؛ لتحتفظ بمركزها كأكبر مورد، ووصلت الواردات من روسيا ثاني أكبر مورد إلى 13.93 مليون طن أو 1.72 مليون برميل يومياً.

وانخفضت الشحنات من البرازيل، رابع أكبر مورد للنفط للصين لعام 2020 بأكمله، 36 % على أساس سنوي إلى 4.88 مليون طن، واستوردت الصين 3.42 مليون طن من النفط الأمريكي في فترة الشهرين، مقابل عدم استيراد أي كميات من النفط في العام السابق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

بعد نتائج أرباح أرامكو السعودية.. هذا ما شهدته الشركة في عام كورونا

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية بشأن اليمن ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

المسلماني يحلل:التصعيد الأمريكي الروسي..وزيارة وزيرة خارجية روسيا للصين..كيف ستكون علاقات ال3 الكبار

المسلماني يحلل:التصعيد الأمريكي الروسي..وزيارة وزيرة خارجية روسيا للصين..كيف ستكون علاقات ال3 الكبار

"حميميم" تحيي ذكرى تأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا

"حميميم" تحيي ذكرى تأسيس إدارة الملاحة الجوية في روسيا

شبكة عيون الإخبارية