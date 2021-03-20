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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تواصل الاحتفال بعيدها القومي، بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدن خليج العقبة، بحضور وزراء وقيادات تنفيذية.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أن الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يفتتح اليوم 2 هايبر، أحدهما هايبر دلتا غرب بمدينة طابا، والآخر بمدينة شرم الشيخ، وهو تابع للشركة العامة لتجارة الجملة، إضافة إلى افتتاح فرع الجملة بحي النور في شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ، بأنه يجري أيضًا افتتاح مركزين لخدمة المواطنين بعد إجراء تطوير شامل لهما على أعلى مستوى، أحدهما بمدينة نويبع، والآخر بدهب، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين.