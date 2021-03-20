أخبار عاجلة

تحركات أوروبية وبلجيكية تهدف إلى حظر "الإخوان" -
"أمانة جدة" تشرع في تطوير ممشى الواجهة البحرية لاستضافة الزائرين -
المجر تؤكد دعمها لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن -
"مسار" يبدأ تنفيذ المراجعة الخارجية للاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب -
ديوان المحاسبة يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية -
"التعاون الإسلامي" و"الغذاء والدواء" تُنَظّمان ورشًا في "تنظيم الأجهزة الطبية" -
4 في الرياض.. إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين -
جمهورية القمر ترحّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية -
أسعار النفط تعزز من مكاسبها وتصعد 3% مترقبة بيان المخزونات الأمريكية -
بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير يفتتح مراكز لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

Print
اليوم.. وزير التموين يفتتح مراكز لخدمة المواطنين بجنوب سيناء اليوم.. وزير يفتتح مراكز لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

09:47 ص السبت 20 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تواصل الاحتفال بعيدها القومي، بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدن خليج العقبة، بحضور وزراء وقيادات تنفيذية.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أن الدكتور علي مصلحي، وزير والتجارة الداخلية، يفتتح اليوم 2 هايبر، أحدهما هايبر دلتا غرب بمدينة طابا، والآخر بمدينة شرم الشيخ، وهو تابع للشركة العامة لتجارة الجملة، إضافة إلى افتتاح فرع الجملة بحي النور في شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ، بأنه يجري أيضًا افتتاح مركزين لخدمة المواطنين بعد إجراء تطوير شامل لهما على أعلى مستوى، أحدهما بمدينة نويبع، والآخر بدهب، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية