انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم السبت، في مصرف مياه أثناء اللهو بالقرب من منزلها في قرية بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا، إخطارًا من مستشفى جرجا العام، بوصول الطفلة "ياسمين. م" 3 أعوام وتقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والدها أنه أثناء لهو ابنته على حافة مصرف مياه مجاور للمنزل، انزلقت قدماها وسقطت به ما أدى لغرقها ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.