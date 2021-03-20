صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم

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الألماني: اللقاء صعب لكننا مستعدون.. مر عامان على آخر مواجهة بيننا

وصف المدير الفني لنادي ليفربول الألماني يورغن كلوب، قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أوقعت فريقه في مواجهة ضد ريال مدريد، بـالمثيرة.

ومن المنتظر أن يحل ليفربول ضيفًا على ريال مدريد في مواجهة الذهاب أحد يومي 6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على أرض "الريدز"، أحد يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ المباراة النهائية لنسخة موسم 2017-2018، في العاصمة الأوكرانية كييف، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

وتعليقًا على القرعة، قال كلوب لموقع ليفربول: "قرعة مثيرة للغاية. ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد، ولكنني راض عن القرعة؛ لأنك عندما تنظر إلى الفرق الأخرى سترى أن جميعها تمتلك جودة عالية أيضًا. أتطلع لهذه المواجهة بشدة".

وتابع وفق "روسيا اليوم": "لم يمر سوى عامين على آخر مباراة لنا ضد ريال مدريد، كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا؛ لذا من الجيد أن نحظى بفرصة جديدة للعب ضدهم".

وأوضح المدرب الألماني قائلًا: "أعلم أننا سنلعب في دور مختلف، ولا نعرف أين ستقام المباراتان (إمكانية نقلهما خارج إسبانيا وإنجلترا بسبب فيروس كورونا)، ولكن كل ذلك مقبول. إذا كان علينا اللعب في بودابست (المدينة التي استضافت مباراة ليفربول في الدور الماضي)، فلا بأس في ذلك ونحن نتقبل الأمر، وإذا كان بإمكاننا أن نلعب في ملعبنا آنفيلد فسيكون هذا رائعًا بكل تأكيد".

وأردف: "عندما كنت مدربًا لبوروسيا دورتموند كنا نواجههم (ريال مدريد) كل موسم تقريبًا، سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، هم أو أرسنال، أما مع ليفربول، فكانت هناك مناسبة وحيدة. ستكون المواجهة القادمة هي الأولى لي ضدهم دون وجود كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، ولكن الفريق لا يزال يحتفظ بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، مثل سيرخيو راموس، ورافائيل فاران، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وداني كارفاخال، وكريم بنزيما، بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من اللاعبين الشباب الواعدين".

يذكر أن كلوب سبق له أن واجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط كمدرب لليفربول، و6 مرات كمدرب لبوروسيا دورتموند.

ومن جهته علّق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، على قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة نارية بين ليفربول و"المرينغي".

وأشار زيدان إلى أن ليفربول وريال مدريد هذا الموسم "على حافة الهاوية"، مشيدًا بذات الوقت بتاريخ كلا الناديين اللذين يمتلكان في جعبتيهما 19 لقبًا للبطولة.

وفي مؤتمر صحفي قال زيدان: "لا يمكننا القول بأنها قرعة سيئة أو جيدة؛ لأن ما يحدث طوال الموسم لا يهم، وبالمثل أيضًا لا يهم ما يمر به ليفربول حاليًّا في الدوري؛ لأنه في أي وقت يمكن أن يستخدم أوراقه دون النظر لموقفه في البطولة المحلية".

وأضاف: "نعلم من هو ليفربول وهذا أمر لن يتغير؛ هم مثلنا، فقد كنا على حافة الهاوية هذا الموسم ولكن وضعنا جيد في كلتا البطولتين. ستكون مباراة بين فريقين فازا كثيرًا بلقب دوري الأبطال ومواجهة صعبة للغاية. في هذا المستوى يكون دائمًا الفوز صعبًا".

ووصف زيدان المباراتين القادمتين بأنهما ستكونان "في غاية القوة"، مشيرًا إلى أن "الريدز" يتميزون بالقوة البدنية الكبيرة؛ حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأقيمت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بنظام مفتوح لجميع المواجهات؛ حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشيلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي.

وستقام مباريات دور ربع النهائي بين 6 و14 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي بين 27 أبريل و5 مايو، بينما يقام نهائي البطولة في إسطنبول ليلة 29 مايو.

ويغيب عن هذا الدور الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب أيضًا برشلونة لأول مرة منذ عام 2007.